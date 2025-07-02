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Культура и отдых

Что посмотреть нижегородцам в День семьи: 7 тёплых фильмов о любви и близости

07 июля 2025 15:39  [58] Культура и отдых
Что посмотреть нижегородцам в День семьи: 7 тёплых фильмов о любви и близости

Фото: скриншоты фильмов/ KION

Плед, чай, любимые люди рядом — и душевное кино. Онлайн-кинотеатр KION от МТС предлагает жителям Нижегородской области 7 искренних фильмов ко Дню семьи, любви и верности. Этот праздник отмечают 8 июля, но никто не мешает устроить тёплый вечер раньше: сказать важные слова близким, обнять, подарить цветы — или просто посмотреть вместе кино, которое тронет сердце.

"Далёкие близкие" (12+)

Географ Борис Петрович из Хабаровска живёт вдали от технологий и привык к размеренной жизни. Но всё меняется, когда сын дарит ему смартфон. Благодаря соцсетям он знакомится с блогером Надеждой — и решает увидеть её лично. Вместе с сыном он отправляется в Москву на стареньком фургоне. Их ждёт непростой путь, полный откровенных разговоров и попыток понять друг друга. Трогательное роуд-муви о преодолении расстояния между поколениями.

"Мы купили зоопарк" (12+)

Основанная на реальных событиях история о вдовце Бенджамине, который вместе с детьми решает начать новую жизнь и покупает старый дом… вместе с заброшенным зоопарком. Он вкладывает в него все силы и с помощью смотрительницы Келли спасает животных, находит друзей и снова учится быть счастливым. В ролях — Мэтт Дэймон и Скарлетт Йоханссон.

"Привет, Джули!" (18+)

Мелодрама о первой любви, рассказанная с двух точек зрения. Джули с детства влюблена в Брайса, но он долгое время игнорирует её. Со временем их взгляды на друг друга меняются, и чувства получают второй шанс. Душевный фильм о взрослении, эмоциях и том, как важно уметь смотреть глубже.

"Расправь крылья" (6+)

Городской подросток Тома вынужден провести каникулы с отцом-орнитологом, помешанным на спасении исчезающего вида гусей. Вначале скучая, Тома постепенно увлекается этим необычным проектом и сам становится частью важной миссии — провести птиц через всю Европу на дельтаплане.

"Лев" (18+)

История, основанная на автобиографии Сару Брайерли. В детстве он потерялся в Индии и оказался в приёмной семье в Австралии. Повзрослев, он начинает поиски родного дома. Мощная драма о силе памяти, семье и поиске своих корней.

"Оптом дешевле" (12+)

12 детей, шум, веселье и настоящая любовь — в семье Бейкеров жизнь кипит. Когда родители получают шанс реализовать свои мечты, дети решают напомнить, что главное — быть вместе. Лёгкая семейная комедия с харизматичным Стивом Мартином.

"Мост в Терабитию" (0+)

Джесс и Лесли создают в лесу свой сказочный мир — Терабитию, где есть чудовища, герои и волшебство. Фильм о дружбе, фантазии и силе воображения, который тронет и детей, и взрослых.

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Теги:
Кино Праздники Семья
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