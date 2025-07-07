Нижегородку осудили на 9 лет за убийство сожителя Происшествия

Жительница Сокольского района Нижегородской области осуждена за убийство своего сожителя. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Преступление произошло в марте 2024 года в доме на улице Центральной в селе Родинки. По данным следствия, между женщиной и её сожителем вспыхнула ссора, в ходе которой она нанесла мужчине множественные удары руками и ногами по жизненно важным органам.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Несмотря на это, обвиняемая свою вину не признала.

Суд квалифицировал её действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Женщине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что несостоявшийся братоубийца из Борского района получил 6 лет колонии.