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Политика

Госдума поддержала инициативу нижегородских депутатов о снятии наличных в селах

08 июля 2025 09:02  [150] Политика
Госдума поддержала инициативу нижегородских депутатов о снятии наличных в селах

Фото: Александр Воложанин

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам одобрил законопроект, разработанный депутатами Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер регионального парламента Евгений Люлин.

По его словам, документ направлен на устранение правовой несправедливости и расширение доступа к финансовым услугам в сельской местности. В случае окончательного принятия закона жители деревень смогут снимать наличные прямо в местных магазинах, не тратя время и деньги на поездки в райцентр. 

Евгений Люлин отметил, что индивидуальные предприниматели в селах, работающие по патентной системе, с 2024 года получили право предоставлять услуги по снятию наличных и пополнению счетов. Однако действующее законодательство ограничивало это право только территориями с официальным статусом сельских поселений.

Также спикер ЗСНО добавил, что в Нижегородской области, как и в ряде других регионов, сельские населённые пункты входят в состав муниципальных и городских округов, которые не подпадали под действие закона. Это создавало препятствия для реализации новых возможностей. Чтобы исправить ситуацию, нижегородские депутаты предложили внести изменения в Налоговый кодекс, дополнив перечень допустимых территорий "муниципальными и городскими округами".

Парламентарий выразил благодарность депутатам Госдумы от региона, подчеркнув, что они помогли донести и отстоять инициативу на федеральном уровне. Он также выразил надежду, что окончательное принятие поправок пройдет в кратчайшие сроки.

По словам Люлина, нововведение позволит не только улучшить доступность финансовых услуг в глубинке, но и даст сельским предпринимателям возможность получать дополнительный доход.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили полностью переложить расходы на лечение орфанных (редких и дорогостоящих) заболеваний на федеральный бюджет, поскольку такие траты становятся непосильными для регионов. Инициатива обсуждалась с экспертами Госдумы и может лечь в основу будущего федерального закона. 

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Законопроекты
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