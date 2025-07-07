Редкий трубкозуб родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

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Необычный малыш появился на свет в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде. О пополнении стало известно из социальных сетей зоопарка.
"Лимпопо" стал вторым зоопарком в России, где появился детеныш трубкозуба. Животное родилось недавно, но внешне уже напоминает взрослые особи. У выросшего трубкозуба большие уши, как у зайца или ослика, длинный мощный хвост, как у кенгуру, и поросячий пятачок вместо носа.
Некоторые нижегородцы отметили, что малыш похож на лысого кролика.
Трубкозубы ведут преимущественно ночной образ жизни.
Ранее сообщалось, что три козленка родились в контактной части зоопарка.
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