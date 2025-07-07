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Общество

Редкий трубкозуб родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

08 июля 2025 09:23  [47] Общество
Редкий трубкозуб родился в нижегородском зоопарке Лимпопо

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Необычный малыш появился на свет в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде. О пополнении стало известно из социальных сетей зоопарка. 

"Лимпопо" стал вторым зоопарком в России, где появился детеныш трубкозуба. Животное родилось недавно, но внешне уже напоминает взрослые особи. У выросшего трубкозуба большие уши, как у зайца или ослика, длинный мощный хвост, как у кенгуру, и поросячий пятачок вместо носа.

Некоторые нижегородцы отметили, что малыш похож на лысого кролика.

Трубкозубы ведут преимущественно ночной образ жизни.

Ранее сообщалось, что три козленка родились в контактной части зоопарка.

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Теги:
Животные Зоопарк
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