Скважины пробурят под Левинкой для продления метро в Сормове Общество

Фото: телеграм-канал "МетроНН"

В Сормовском районе Нижнего Новгорода продолжается подготовка к строительству перегонных тоннелей между станциями метро "Буревестник" и "Сормовская". Ход работы показали в телеграм-канале "МетроНН".

На текущем этапе специалисты приступили к инженерно-геологическим изысканиям под руслом реки Левинка, где в будущем пройдут тоннели метро на глубине 19-20 метров.

Бурение осуществляется с понтона при помощи малогабаритной установки "Бурон С-200", размещённой на понтоне. Всего планируется пробурить две скважины глубиной по 35 метров.

Одна из скважин уже готова. Согласно данным геологов, глубина самой реки составляет около 6 метров. Ниже залегают илы до отметки 9 метров, затем идут пески средней и крупной фракции до глубины 21 метр, а под ними — плотные глины.

Проходка тоннелей будет вестись щитовым способом, под руслом реки, в песчаных слоях на глубине около 20 метров.

Ранее сообщалось, что проект станции нижегородского метро "Сормовская" подготовят до конца года.