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Общество

12,3 млн рублей выделено на модернизацию нижегородских светофоров

08 июля 2025 14:00  [48] Общество
12,3 млн рублей выделено на модернизацию нижегородских светофоров

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде стартовал конкурс на выбор подрядчика для подготовки проектно-сметной документации по модернизации городских светофоров. Соответствующее извещение размещено на портале госзакупок.

Работы проводятся в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. Максимальная стоимость контракта составляет 12,3 миллиона рублей.

Модернизации подлежат 15 светофорных объектов. Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геодезические изыскания, проложить кабельные линии, а также установить камеры и детекторы движения.

Заявки на участие в электронном конкурсе принимаются до 21 июля. Победителя определят 24 июля. Все проектные работы должны быть завершены не позднее 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде еще 10 перекрестков оснастят "умными" светофорами по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

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Теги:
Госзакупки Светофор
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