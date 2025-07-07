12,3 млн рублей выделено на модернизацию нижегородских светофоров

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В Нижнем Новгороде стартовал конкурс на выбор подрядчика для подготовки проектно-сметной документации по модернизации городских светофоров. Соответствующее извещение размещено на портале госзакупок.
Работы проводятся в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. Максимальная стоимость контракта составляет 12,3 миллиона рублей.
Модернизации подлежат 15 светофорных объектов. Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геодезические изыскания, проложить кабельные линии, а также установить камеры и детекторы движения.
Заявки на участие в электронном конкурсе принимаются до 21 июля. Победителя определят 24 июля. Все проектные работы должны быть завершены не позднее 1 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде еще 10 перекрестков оснастят "умными" светофорами по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
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