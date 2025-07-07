Шесть нижегородских выпускников получили 100 баллов по двум предметам на ЕГЭ Общество

Фото: Александр Воложанин

145 нижегородских выпускников смогли набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Шестеро из них получили 100 баллов сразу по двум предметам. Все отличившиеся школьники сдали русский язык на высший балл.

Из предметов по выбору два выпускника сдавали литературу, еще двое - историю, а также физику и географию.

При этом к настоящему моменту среди участников ЕГЭ пока нет нижегородцев, кто получил бы максимальные баллы более чем по двум предметам.

Ранее сообщалось, что более 3000 выпускников Нижегородской области будут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов.