Нижегородкам напомнили о возможности пройти бесплатную маммографию Общество

Фото: Александр Воложанин

Жительниц Нижнего Новгорода приглашают на бесплатную цифровую маммографию, которую проводят в Научно-исследовательском институте клинической онкологии (ранее — онкодиспансер). Об этом в своем телеграм-канале написал представитель медицинской сферы Алексей Никонов.

Он отметил, что обследование выполняется по полису ОМС и не требует направления от врача. Маммография позволяет выявить возможные признаки рака молочной железы на ранней стадии. Процедура рекомендована женщинам в возрасте от 40 лет.

Диагностика проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00. Записаться на обследование можно по телефону: +7 (996) 013-05-15.

Ранее врач-онколог рассказала, какие обследования необходимо проходить каждому человеку для раннего выявления заболеваний.