Нижегородцев с онкологией крови спасли с помощью пересадки стволовых клеток Общество

В 2025 году гематологи Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко успешно провели четыре трансплантации аутологичных стволовых клеток пациентам с онкогематологическими диагнозами. Об этом сообщил главред медицинского ИА"Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Метод высокодозной химиотерапии в сочетании с пересадкой собственных стволовых клеток позволяет эффективно лечить множественную миелому и рецидивы лимфомы Ходжкина. По словам заведующей гематологическим отделением Ольги Самойловой, сегодня многие формы злокачественных заболеваний крови поддаются лечению, даже при повторном развитии болезни.

"Даже в случае рецидива у нас есть несколько линий терапии. С каждым новым препаратом шансы на долгую и полноценную жизнь у пациента растут", — отметила Самойлова, кандидат медицинских наук и главный внештатный гематолог-трансфузиолог ПФО.

При аутологичной трансплантации пациенту пересаживают его собственные стволовые клетки. Ранее такие процедуры проводились только в федеральных медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Для забора клеток стимулируют костный мозг пациента специальными препаратами — колониестимулирующими факторами (Г-КСФ). Затем клетки замораживают и хранят в Областном центре крови до завершения химиотерапии, нацеленной на полное уничтожение опухолевых клеток.

По словам Самойловой, трансплантированные клетки быстрее восстанавливают кроветворную функцию, чем костный мозг пациента. Это позволяет в два раза сократить опасный период иммунной уязвимости — с 30 до 7-10 дней.

После пересадки пациентам назначают поддерживающее лечение, благодаря которому удаётся достичь полной ремиссии. Люди возвращаются к привычной жизни и работе.

"Я искренне советую нашим пациентам никогда не терять надежду! Мы сделаем всё возможное, чтобы подобрать для каждого самое современное и эффективное лечение", — подчеркнула Самойлова.

Отметим, что в Нижегородской области свыше 3,5 тысячи человек страдают злокачественными заболеваниями крови. Ежегодно выявляется до 200 новых случаев. Примерно треть пациентов нуждаются в аутотрансплантации стволовых клеток костного мозга.