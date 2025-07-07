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Происшествия

Массовое ДТП спровоцировало пробку на Канавинском мосту 8 июля

08 июля 2025 16:24  [92] Происшествия
Массовое ДТП спровоцировало пробку на Канавинском мосту

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Массовая авария произошла на Канавинском мосту днем 8 июля, что вызвало затрудненное движение транспорта. 

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, четыре автомобиля столкнулись в середине моста в сторону верхней части города. В ДТП пострадали два человека: пассажир автомобиля "Мини Купер" и пассажирка "Хендай Крета".

Инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, в начале моста произошла еще одна авария, но уже с двумя легковушками, из-за чего пробка тянется от улицы Бетанкура.

Ранее сообщалось, что жительница Арзамаса погибла при столкновении двух автомобилей. Ее сбила иномарка, которую отбросило на обочину. 

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Теги:
ДТП Канавинский мост пробки
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