Массовое ДТП спровоцировало пробку на Канавинском мосту 8 июля

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Массовая авария произошла на Канавинском мосту днем 8 июля, что вызвало затрудненное движение транспорта.
По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, четыре автомобиля столкнулись в середине моста в сторону верхней части города. В ДТП пострадали два человека: пассажир автомобиля "Мини Купер" и пассажирка "Хендай Крета".
Инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.
По словам очевидцев, в начале моста произошла еще одна авария, но уже с двумя легковушками, из-за чего пробка тянется от улицы Бетанкура.
Ранее сообщалось, что жительница Арзамаса погибла при столкновении двух автомобилей. Ее сбила иномарка, которую отбросило на обочину.
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