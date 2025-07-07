Массовое ДТП спровоцировало пробку на Канавинском мосту 8 июля Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Массовая авария произошла на Канавинском мосту днем 8 июля, что вызвало затрудненное движение транспорта.

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, четыре автомобиля столкнулись в середине моста в сторону верхней части города. В ДТП пострадали два человека: пассажир автомобиля "Мини Купер" и пассажирка "Хендай Крета".

Инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, в начале моста произошла еще одна авария, но уже с двумя легковушками, из-за чего пробка тянется от улицы Бетанкура.

Ранее сообщалось, что жительница Арзамаса погибла при столкновении двух автомобилей. Ее сбила иномарка, которую отбросило на обочину.