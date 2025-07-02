Огромная пробка образовалась на Московском шоссе из-за ДТП 6 июля

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Пробка в несколько километров образовалась из-за ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.
По данным очевидцев, днем 6 июля там столкнулись несколько большегрузов.
Отмечается, что авария произошла в районе улицы Южной. А пробка начинается у Лесного городка. Движение на выезде из города парализовано.
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