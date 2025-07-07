Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок

4 и 5 июля на "Нижегородском кольце" проходил третий этап соревнований по кольцевым гонкам Classic Touring 2025. Первые два этапа ранее прошли в Смоленской и Московской областях.
В нижегородских заездах приняли участие более 40 пилотов из разных регионов России и Белоруссии. Соревнования проходили в четырех разных категориях. Победителями стали как юные спортсмены, так и опытные профессионалы.
Отметим, что вход на гонки был абсолютно бесплатный. То есть у каждого зрителя была возможность поближе посмотреть на участвующие в гонках машины, а также пообщаться с пилотами и командами, которые занимаются подготовкой и обслуживанием спорткаров.
Впереди у пилотов еще два этапа — в августе и сентябре.
Фото: Евгения Рябтяева
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