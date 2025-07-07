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Спорт

Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок

07 июля 2025 16:44  [91] Спорт

4 и 5 июля на "Нижегородском кольце" проходил третий этап соревнований по кольцевым гонкам Classic Touring 2025. Первые два этапа ранее прошли в Смоленской и Московской областях.

В нижегородских заездах приняли участие более 40 пилотов из разных регионов России и Белоруссии. Соревнования проходили в четырех разных категориях. Победителями стали как юные спортсмены, так и опытные профессионалы.

Отметим, что вход на гонки был абсолютно бесплатный. То есть у каждого зрителя была возможность поближе посмотреть на участвующие в гонках машины, а также пообщаться с пилотами и командами, которые занимаются подготовкой и обслуживанием спорткаров.

Впереди у пилотов еще два этапа — в августе и сентябре.

Фото: Евгения Рябтяева

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Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025
Classic Touring 2025

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Теги:
Автомобили гонки
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Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
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