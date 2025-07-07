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Экономика

Нижегородская область стала второй в рейтинге Минпромторга

08 июля 2025 19:15  [44] Экономика
Нижегородская область стала второй в рейтинге Минпромторга

Фото: минпромторг Нижегородской области

Нижегородская область поднялась на вторую строчку в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов России по итогам 2024 года. Об этом стало известно на Международной промышленной выставке "Иннопром-2025", проходящей в Екатеринбурге.

Ранее регион занимал восьмую позицию в рейтинге субъектов. 

Оценка эффективности формировалась по шести направлениям: экономическое развитие, взаимодействие с промышленными предприятиями, меры господдержки, развитие инфраструктуры, кадровый потенциал, а также продвижение и популяризация продукции. Итоговое место региона определялось по сумме баллов, набранных по каждому из блоков.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что промышленность остается ключевым приоритетом для региона. Важной задачей в текущих условиях является активное вовлечение предприятий в программы поддержки и привлечение федеральных средств. По его словам, в 2024 году Нижегородская область привлекла около 50 миллиардов рублей по различным программам Минпромторга, что в полтора раза больше показателя 2023 года.

Победителей рейтинга наградил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Награду от имени региона получил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Он отметил, что регион стремится создавать комфортные условия как для действующих предприятий, так и для инвесторов. Ведется активная работа по развитию технопарков и индустриальных парков, модернизируются меры поддержки и цифровые сервисы. По его словам, за прошлый год объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающей промышленности увеличился на 36%.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов добавил, что наряду с федеральными мерами в области реализуются и региональные программы поддержки. В 2024 году предприятия получили помощь в виде компенсации процентных ставок, лизинга оборудования и продвижения продукции в интернете. Общий объем финансирования по этим программам превысил 600 миллионов рублей.

Кроме того, по его словам, 55 нижегородских компаний получили льготные займы на сумму 6,3 миллиарда рублей через федеральный и региональный Фонды развития промышленности. По итогам года региональный ФРП занял первое место в стране по количеству профинансированных совместных проектов с федеральным фондом.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область подтвердила высокий уровень соответствия инвестстандарту.

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Теги:
Минпромторг Промышленность
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