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Культура и отдых

Нижегородские народные промыслы признаны лучшими в России

27 июня 2025 16:48  [127] Культура и отдых
Нижегородские народные промыслы признаны лучшими в России

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде 27 июня состоялась церемония награждения победителей Российской премии в области народных художественных промыслов "На родном". Мероприятие посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Финал премии проходит в столице Приволжья во второй раз в рамках Форума креативных территорий (12+). Премия проводится правительством Нижегородской области при поддержке Совета Федерации и Минпромторга РФ.

Около 300 заявок было подано из 43 регионов России. Лучшие мастера, изделия и мероприятия в области НХП были представлены в пяти номинациях (16 подноминаций): "Дизайн и ремесло", "Мастерство", "Национальный код. Продвижение", "Преемственность поколений", "Территория традиций". Победители выбирались как экспертным советом, состоящим из общероссийских и региональных организаций, занимающихся сохранением и развитием НХП страны, так и народным голосованием.

"Для нас развитие народных художественных промыслов является одним из приоритетов, потому что это сразу про несколько направлений: промышленность, туризм, образование, культура. С одной стороны, это про историю, про вчера, а с другой стороны – про сегодня, так как мы видим, как в Российской Федерации развивается это направление. И это очень важно, потому что в этой сфере трудится большое количество молодых людей", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он также поздравил всех победителей премии от лица губернатора региона Глеба Никитина.

Нижегородская область, как один из центров народных промыслов, не осталась без наград.

Так, лучшим руководителем НХП по результатам народного голосования стал Сергей Байдаков, директор кузницы "Коваль". Нижегородское предприятие занимается производством ножей разных видом, а сам руководитель уделяет большое внимание популяризации ножевого промысла у молодежи, организуя экскурсии в мастерскую.

Наградами отметили еще двух нижегородцев: Оксану Разумову ("Лучший наставник/наставнический проект НХП") и Романа Евтеева ("Лучший молодой специалист НХП")

Город Семёнов, столица хохломской росписи, признан лучшим местом традиционного бытования народных художественных промыслов. А музейно-туристический центр "Золотая хохлома" был назван экспертами лучшим музеем НХП. Более того, проект-коллаборация "Хохлома х Алена Ахмадуллина" стал открытием года, победив в специальной номинации. Эту коллекцию одежды высоко оценил даже звезда российской эстрады Филипп Киркоров, купив несколько хохломских предметов декора. 

Но не одной золотой хохломой славится Нижегородская область. Игрушка "Конь-качалка", знакомое всем с детства изделие Городецкой росписи, признана лучшим изделием НХП для детей.

Нижегородская область также получила награду и в сфере образования. Уроки патриотизма на тему "Забвение наследия предков есть самый страшный грех любого народа" стали лучшим образовательным проектом в области НХП.

"Мы видим особый интерес людей, которые интересуются нашим культурным кодом: в элементах костюма появляются наши традиционные росписи, филигрань, женщины носят украшения, которые сделаны нашими российскими мастерами, и это прочитывается, современная музыка с традиционными элементами. Значит, есть интерес, и это очень хорошо, что в этом участвуют молодые люди. Через народные художественные промыслы мы сохраняем наш культурный код. Это большая радость для тех мастеров, у которых появляются преемники. Они могут быть наставниками, чтобы это мастерство не умерло вместе с ними, а продолжило наши русские традиции", - прокомментировала важность развития НХП в стране заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

Напомним, объем производства изделий НХП в России составил около 10,1 млрд рублей за прошлый год. А за первые четыре месяца 2025 года этот показатель превысил 3,4 млрд рублей, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин показал Валентине Матвиенко и Наталье Кочановой выставку изделий НХП, открывшуюся в рамках V Форума креативных территорий.

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Теги:
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