Нижегородская компания погасила миллионный долг, опасаясь продажи земли Происшествия

Торговая организация из Нижегородской области, специализирующаяся на продаже морепродуктов, добровольно оплатила задолженность свыше миллиона рублей после того, как судебные приставы начали процедуру обращения взыскания на принадлежащую ей недвижимость. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по региону.

Отмечается, что в Павловском районном отделении судебных приставов в отношении компании было возбуждено 72 исполнительных производства. Общая сумма штрафов и долговых обязательств перед государственными структурами составляла около 400 тысяч рублей.

Сотрудники службы выехали по юридическому адресу организации и установили, что она сменила наименование. Однако это не помешало приставам продолжить работу: в адрес должника направили уведомления о возбуждении исполнительного производства, возможности принудительного взыскания средств, запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ, а также начислении исполнительского сбора в случае неуплаты.

Несмотря на принятые меры, компания продолжала игнорировать требования. Тогда приставы выявили недвижимое имущество, принадлежащее должнику, и наложили на него арест. Даже после этого руководство организации не предприняло попыток урегулировать ситуацию.

Решающим шагом стало обращение в суд с ходатайством о взыскании долга за счёт земельного участка, находящегося в собственности фирмы. Осознав, что судебное решение может привести к продаже объекта на торгах, руководитель и учредитель организации решил не дожидаться исхода дела и полностью погасил задолженность, включая исполнительский сбор в размере 727 тысяч рублей.

В результате все исполнительные производства были завершены фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что нижегородскую алкогольную компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку.