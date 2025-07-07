Государственные награды вручили многодетным семьям Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Четыре многодетные семьи из Нижегородской области получили государственные награды за вклад в укрепление института семьи и воспитание детей. Торжественная церемония прошла 8 июля 2025 года, в День семьи, любви и верности. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Награды вручил заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев.

Почетное звание "Мать-героиня" получили три женщины: Надежда Горбунова из Володарского округа, мама 12 детей, Любовь Ковалева из Арзамаса, которая вместе с мужем Василием воспитывает 11 детей, и Наталия Склянчук из Лукояновского округа, которая вместе с супругом Игорем растит 12 детей.

Орденом "Родительская слава" награждены Елена и Андрей Смирновы, воспитывающие восьмерых детей.

"С огромной радостью поздравляю вас с замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности. Многодетные семьи всегда были неотъемлемой частью русской традиции, и мы гордимся вами. Ваш труд и милосердие служат ярким примером того, как строить крепкие отношения и воспитывать детей", – отметил Андрей Гнеушев.

Добавим, с начала 2025 года в регионе значительно увеличены выплаты для многодетных семей. Так, ежемесячная доплата к пенсии "Матерям-героиням" теперь составляет 20 000 рублей. Также выросла доплата к пенсии одному из родителей, награжденному государственными наградами: с 1 649 до 15 000 рублей в семьях, где воспитываются 10 и более детей.

Кроме того, в Нижегородской области действует ряд мер поддержки для всех многодетных семей с тремя и более детьми. Среди них – ежемесячные выплаты на питание и проезд школьников, компенсация 50% платы за жилье и коммунальные услуги, а также ежегодная выплата к началу учебного года. Все меры предоставляются вне зависимости от уровня дохода семьи.

Ранее сообщалось, что три нижегородки удостоены звания "Мать-героиня" по указу Путина.