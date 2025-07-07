Ссора соседей в Арзамасе закончилась поножовщиной и уголовным делом

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В Арзамасе 40-летнего местного жителя подозревают в попытке убить соседа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.
По данным следствия, инцидент произошел в июне этого года в одной из комнат общежития на улице 9 Мая. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая закончилась тем, что один из них схватился за нож и ударил соседа.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Подозреваемому уже предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство, он заключен под стражу.
Следователи продолжают выяснять все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что суд продлил срок домашнего ареста нижегородскому школьнику, устроившему нападение с ножом на учеников школы №117.
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