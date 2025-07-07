Ссора соседей в Арзамасе закончилась поножовщиной и уголовным делом Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасе 40-летнего местного жителя подозревают в попытке убить соседа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, инцидент произошел в июне этого года в одной из комнат общежития на улице 9 Мая. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая закончилась тем, что один из них схватился за нож и ударил соседа.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Подозреваемому уже предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство, он заключен под стражу.

Следователи продолжают выяснять все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что суд продлил срок домашнего ареста нижегородскому школьнику, устроившему нападение с ножом на учеников школы №117.