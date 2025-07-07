Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
09 июля 2025 08:00  [108] Ссора соседей в Арзамасе закончилась поножовщиной и уголовным делом
08 июля 2025 18:51  [280] Нижегородская компания погасила миллионный долг, опасаясь продажи земли
08 июля 2025 16:24  [461] Массовое ДТП спровоцировало пробку на Канавинском мосту 8 июля
08 июля 2025 14:59  [293] Нижегородскую алкогольную компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку
08 июля 2025 14:18  [346] Три нападения на работников произошли в один день в Нижегородской области
08 июля 2025 13:38  [414] Пешеход погибла при столкновении двух иномарок в Арзамасе
08 июля 2025 12:55  [310] Служба отлова застрелила домашнюю собаку на детской площадке в Балахне
08 июля 2025 12:16  [312] Более 500 мигрантов выдворили из Нижегородской области
08 июля 2025 12:00  [312] Мошенники выманили у нижегородца почти 3 млн рублей под видом продажи авто
07 июля 2025 17:42  [447] Нижегородку осудили на 9 лет за убийство сожителя
Происшествия

Ссора соседей в Арзамасе закончилась поножовщиной и уголовным делом

09 июля 2025 08:00  [108] Происшествия
Ссора соседей в Арзамасе закончилась поножовщиной и уголовным делом

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасе 40-летнего местного жителя подозревают в попытке убить соседа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, инцидент произошел в июне этого года в одной из комнат общежития на улице 9 Мая. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая закончилась тем, что один из них схватился за нож и ударил соседа.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Подозреваемому уже предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство, он заключен под стражу.

Следователи продолжают выяснять все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что суд продлил срок домашнего ареста нижегородскому школьнику, устроившему нападение с ножом на учеников школы №117. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамасский район поножовщина Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
03 июля 2025 10:53  [692] Смертельное ДТП с грузовиком в Уренском районе закончилось уголовным делом
12 июня 2025 12:20  [890] Бастрыкину доложат о нападении с ножом на нижегородца на Щелоковском хуторе
23 мая 2025 10:24  [600] Муж по пьяни ударил жену ножом в Балахне
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных