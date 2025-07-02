Устроившему поножовщину в нижегородской школе №117 продлили домашний арест

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Сормовский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок домашнего ареста школьнику, устроившему нападение с ножом на учеников школы №117. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.
Как уточнили в ведомстве, подросток останется под домашним арестом до 11 августа 2025 года включительно.
Инцидент произошёл 11 марта. Тогда ученик напал с ножом на двух одноклассников прямо во время занятий. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела: на школьника и по статье "Халатность".
По словам адвоката подростка, её подзащитный подвергался травле со стороны сверстников.
Ранее сообщалось, что Московский райсуд оставил в СИЗО экс-главу нижегородского филиала РАНХиГС.
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