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Происшествия

Устроившему поножовщину в нижегородской школе №117 продлили домашний арест

07 июля 2025 15:00  [43] Происшествия
Устроившему поножовщину в нижегородской школе №117 продлили домашний арест

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок домашнего ареста школьнику, устроившему нападение с ножом на учеников школы №117. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.

Как уточнили в ведомстве, подросток останется под домашним арестом до 11 августа 2025 года включительно.

Инцидент произошёл 11 марта. Тогда ученик напал с ножом на двух одноклассников прямо во время занятий. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: на школьника и по статье "Халатность".

По словам адвоката подростка, её подзащитный подвергался травле со стороны сверстников.

Ранее сообщалось, что Московский райсуд оставил в СИЗО экс-главу нижегородского филиала РАНХиГС. 

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Теги:
поножовщина Суд школьники
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