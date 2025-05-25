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Общество

Почти миллиард рублей направят на ремонт трассы Р-177 в Нижегородской области

21 июня 2025 13:02  [127] Общество
Почти миллиард рублей направят на ремонт трассы Р-177 в Нижегородской области

На участке федеральной трассы Р-177 "Поветлужье" между 74-м и 103-м километрами автодороги в Нижегородской области запланирован ремонт. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Заказчиком выступает федеральное казённое учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород". Согласно документации, начальная стоимость контракта составляет 922,8 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из федерального бюджета.

Основная задача проекта — восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик дороги. Подрядчику предстоит привести конструктивные элементы трассы в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Исполнение контракта начнётся с момента его подписания и завершится не позднее 29 октября 2027 года. Эти сроки включают не только проведение самих работ, но и этапы приёмки и оплаты.

Сбор заявок от потенциальных подрядчиков завершится 9 июля 2025 года. Рассмотрение предложений состоится 11 июля, а итоги закупки подведут 14 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что укладку асфальта начали на третьем участке дублера проспекта Гагарина.

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Теги:
Р-177 Ремонт дорог ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород
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