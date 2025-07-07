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Общество

Почти 40-градусная жара накроет Нижегородскую область

08 июля 2025 10:01  [32] Общество
Почти 40-градусная жара накроет Нижегородскую область

Фото: Кира Мишина

Долгожданное лето нагрянет в Нижегородскую область на текущей рабочей неделе. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

Напомним, в столице Приволжья прогнозируется безоблачная погода. По информации синоптиков, с 9 по 13 июля столбики термометров не опустятся ниже отметки в 30 градусов тепла. А 11 июля температура вообще может ощущаться как +37 градусов.

Похожая ситуация и в Выксе, где в эти дни специалисты обещают +35…+36 градусов жары.

В Дзержинске чуть прохладнее: +33…+34 градусов. Такая же погода прогнозируется также в Семенове, но там будет чуть облачнее.

Ранее сообщалось, что в конце недели нижегородцев могут потревожить магнитные бури.

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Теги:
Погода Прогноз
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