Почти 40-градусная жара накроет Нижегородскую область Общество

Фото: Кира Мишина

Долгожданное лето нагрянет в Нижегородскую область на текущей рабочей неделе. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

Напомним, в столице Приволжья прогнозируется безоблачная погода. По информации синоптиков, с 9 по 13 июля столбики термометров не опустятся ниже отметки в 30 градусов тепла. А 11 июля температура вообще может ощущаться как +37 градусов.

Похожая ситуация и в Выксе, где в эти дни специалисты обещают +35…+36 градусов жары.

В Дзержинске чуть прохладнее: +33…+34 градусов. Такая же погода прогнозируется также в Семенове, но там будет чуть облачнее.

Ранее сообщалось, что в конце недели нижегородцев могут потревожить магнитные бури.