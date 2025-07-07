Почти 40-градусная жара накроет Нижегородскую область

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Долгожданное лето нагрянет в Нижегородскую область на текущей рабочей неделе. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
Напомним, в столице Приволжья прогнозируется безоблачная погода. По информации синоптиков, с 9 по 13 июля столбики термометров не опустятся ниже отметки в 30 градусов тепла. А 11 июля температура вообще может ощущаться как +37 градусов.
Похожая ситуация и в Выксе, где в эти дни специалисты обещают +35…+36 градусов жары.
В Дзержинске чуть прохладнее: +33…+34 градусов. Такая же погода прогнозируется также в Семенове, но там будет чуть облачнее.
Ранее сообщалось, что в конце недели нижегородцев могут потревожить магнитные бури.
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