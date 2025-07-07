10 миллионов рублей направит нижегородский минспорт на закупку турникетов Спорт

Министерство спорта Нижегородской области объявило тендер на поставку 68 турникетов с последующей интеграцией в региональную цифровую платформу. Об этом сообщается на официальном портале государственных торгов.

Согласно техническому заданию, оборудование должно быть выполнено в виде триподов из нержавеющей стали. Турникеты будут двухпроходными, с автоматическим управлением и возможностью движения в обе стороны. Минимальная пропускная способность при свободном проходе — не менее 60 человек в минуту. Турникеты будут подключены к системе "Единый агрегатор физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области".

Начальная стоимость контракта составляет 10,1 миллиона рублей. Прием заявок на участие продлится до 16 июля. Победителя планируется определить 18 июля.

Согласно условиям тендера, подрядчик обязан поставить турникеты в течение 20 календарных дней после подписания контракта.

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