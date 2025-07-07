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Общество

Проект футбольного поля с подогревом в Канавине прошел госэкпертизу

07 июля 2025 19:20  [80] Общество
Проект футбольного поля с подогревом в Канавине прошел госэкпертизу

Проект нового футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, которое планируется построить рядом с ФОКом "Мещерский" в Нижнем Новгороде, успешно прошел государственную экспертизу. Положительное заключение было выдано 4 июля, о чём свидетельствуют данные, размещенные в государственной информационной системе ЕГРЗ.

Будущая спортивная площадка разместится на участке по улице Карла Маркса. Согласно информации из публичной кадастровой карты, общая площадь выделенного участка (52:18:0030416:2572) составляет 13,7 тысячи квадратных метров.

Заказчиком проектной документации выступило государственное автономное учреждение "Стадион "Нижний Новгород". Разработку проекта осуществила компания "Ес-Проект".

Напомним, площадь самого футбольного поля с искусственным газоном и системой подогрева составит более 9 тысяч квадратных метров. Трибуны, установленные по периметру, смогут вместить до 499 зрителей. Для обеспечения безопасности предусмотрена установка шести камер видеонаблюдения.

Арена будет доступна для посещения круглый год благодаря системе подогрева, которая обеспечит быстрое таяние снега и просушивание покрытия. Кроме того, в сухую погоду поле можно будет поливать с помощью специальной системы орошения.

Вход на территорию футбольной площадки будет осуществляться через здание ФОКа "Мещерский".

Ранее сообщалось, что три новых футбольных поля для детей и подростков открыли в Дзержинске.

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Теги:
Канавинский район Стадион Футбол
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