Алабаи нападают на нижегородцев и их питомцев в ЖК "Анкудиновский парк" Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Жители жилого комплекса "Анкудиновский парк" в Нижнем Новгороде обеспокоены чередой нападений со стороны двух агрессивных алабаев, которых хозяева отпускают гулять без присмотра. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).

Собаки неоднократно нападали на домашних животных и даже на людей, включая детей. По словам пострадавших, из-за алабаев погибли уже несколько маленьких собак, а хозяева, пытавшиеся защитить своих питомцев, были искусаны. Животные также пытались напасть на детей на детской площадке. Родители отбивались от них от них велосипедами.

Несмотря на то, что пострадавшие установили контакт с предполагаемым владельцем животных, встретиться с ним лично не удалось. По словам одной из жительниц, мужчина не выразил ни сочувствия, ни желания разобраться в ситуации.

"Хозяин предложил приехать нам застрелить этого алабая, если мы хотим. Вот такой был ответ. На этом все. Он никакие извинения не принес, не выразил какое-то сочувствия. Говорит: "Делайте, что хотите, мне все равно", - рассказала одна из пострадавших, чья собака погибла из-за нападения алабаев.

Как выяснили журналисты, ранее собаки жили на территории промзоны, принадлежавшей их хозяину. Весной он продал участок, и новый собственник сначала оставил животных, но позже потребовал, чтобы прежний владелец их забрал. Работники промзоны рассказали, что это произошло около двух недель назад.

Жители "Анкудиновского парка" боятся выходить на улицу и утверждают, что нападения продолжаются.

Полиция начала проверку и пытается установить личность владельца собак, а также их текущее местонахождение.

Ранее сообщалось, что в Балахне служба отлова застрелила не бездомную, а хозяйскую собаку, на у детей и владелицы.