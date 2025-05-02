Трудинспекция рассказала о состоянии избитого сотрудника Кстовской ЦРБ Происшествия

68-летний сотрудник Кстовской ЦРБ, на которого напал пациент, получил травмы головы и лица. Об этом сообщили в региональной инспекции труда.

Напомним, нападение произошло ранним утром 5 мая во время проведения рентгенологического исследования. Пациент, предположительно находившийся под воздействием наркотических веществ, ударил медика два удара по лицу.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. У него диагностированы повреждения мягких тканей головы и лица. Врачи пока не пришли к окончательному выводу, имеются ли переломы костей носа. На данный момент травмы классифицированы как лёгкие. Если в дальнейшем будет подтверждён перелом, характер повреждений может быть пересмотрен и отнесён к категории тяжёлых.

В ГИТ объяснили: в случае подтверждения лёгкой степени тяжести, расследование инцидента будет вестись комиссией, сформированной работодателем. При этом происшествие уже поставлено на особый контроль.

Следственный комитет России также отреагировал на информацию о нападении. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Напомним, это уже второй случай нападения на сотрудника Кстовской центральной районной больницы за последний месяц. Прошлый произошел 16 апреля.