Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 июня 2025 20:30  [193] ЗСНО подготовит законодательные инициативы для выполнения поручений Президента
16 июня 2025 19:30  [236] Обновлять ограждения начали на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
16 июня 2025 18:45  [341] Депутаты ЗСНО обсудили создание Федерального технопарка
16 июня 2025 18:30  [260] 11 нападений на медиков произошло за год в Нижегородской области
16 июня 2025 17:45  [452] Еще четыре нижегородца вернулись домой после украинского плена
16 июня 2025 17:39  [183] В Нижнем Новгороде наградили врачей-участников гуманитарной миссии "Сердце помощи" в ДНР
16 июня 2025 17:33  [188] Гинеколог рассказала, чем опасны противозачаточные салфетки из Китая
16 июня 2025 17:05  [240] Учёные предупреждают о мощных вспышках на солнце в ближайшие сутки
16 июня 2025 15:35  [220] Каждый может стать источником вдохновения
16 июня 2025 15:18  [250] Дивеевскую школу капитально отремонтируют почти за 175 миллионов рублей
Общество

11 нападений на медиков произошло за год в Нижегородской области

16 июня 2025 18:30  [260] Общество
11 нападений на медиков произошло за год в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

С июня 2024 года в Нижегородской области зафиксировано 11 случаев агрессии в отношении медицинских работников, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Эти данные профсоюза работников здравоохранения региона опубликовал в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

С начала 2025 года нападениям подверглись уже семь сотрудников больниц и бригад скорой помощи. Пострадавшим медикам, состоящим в профсоюзе, выплатили компенсацию на общую сумму 40 000 рублей.

На фоне роста числа подобных инцидентов в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за нападения на медперсонал. В нижней палате парламента подчеркнули, что действующие положения Уголовного кодекса не обеспечивают должной защиты и не способствуют снижению количества таких преступлений.

"Профсоюзы продолжают добиваться ужесточения уголовной ответственности за нападение на медиков. Кроме этого, мы предлагаем обязать следственные органы доводить до суда случаи причинения даже лёгкого вреда здоровью медика, сейчас этого не происходит", - отметил председатель профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов. 

Также он сообщил о разработке нормативной базы для обеспечения сотрудников скорой помощи видеорегистраторами. По его словам, камеры планируется внедрить по аналогии с практикой, действующей у сотрудников полиции и МЧС. Закупать оборудование будет работодатель.

Напомним, 5 мая напали на медицинского работника в Кстове. Это был второй случай нападения на сотрудника Кстовской центральной районной больницы за месяц. Первый раз медик подвергся агрессивным действиям со стороны пациента 16 апреля. В апреле также произошло нападение на администратора нижегородской больницы №28. 

В апреле и марте произошли нападения на сотрудников скорой помощи: пострадали медсестра, фельдшер и медбрат

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Нападение
Поделиться:
Новости по теме
06 мая 2025 09:38  [1131] Новое нападение на медика Кстовской ЦРБ закончилось уголовным делом
17 апреля 2025 09:20  [814] Профсоюз предложил обеспечить нижегородских медиков видеокамерами
15 апреля 2025 12:35  [753] Нападение на нижегородскую медсестру закончилось уголовным делом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных