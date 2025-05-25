11 нападений на медиков произошло за год в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

С июня 2024 года в Нижегородской области зафиксировано 11 случаев агрессии в отношении медицинских работников, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Эти данные профсоюза работников здравоохранения региона опубликовал в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

С начала 2025 года нападениям подверглись уже семь сотрудников больниц и бригад скорой помощи. Пострадавшим медикам, состоящим в профсоюзе, выплатили компенсацию на общую сумму 40 000 рублей.

На фоне роста числа подобных инцидентов в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за нападения на медперсонал. В нижней палате парламента подчеркнули, что действующие положения Уголовного кодекса не обеспечивают должной защиты и не способствуют снижению количества таких преступлений.

"Профсоюзы продолжают добиваться ужесточения уголовной ответственности за нападение на медиков. Кроме этого, мы предлагаем обязать следственные органы доводить до суда случаи причинения даже лёгкого вреда здоровью медика, сейчас этого не происходит", - отметил председатель профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов.

Также он сообщил о разработке нормативной базы для обеспечения сотрудников скорой помощи видеорегистраторами. По его словам, камеры планируется внедрить по аналогии с практикой, действующей у сотрудников полиции и МЧС. Закупать оборудование будет работодатель.

Напомним, 5 мая напали на медицинского работника в Кстове. Это был второй случай нападения на сотрудника Кстовской центральной районной больницы за месяц. Первый раз медик подвергся агрессивным действиям со стороны пациента 16 апреля. В апреле также произошло нападение на администратора нижегородской больницы №28.

В апреле и марте произошли нападения на сотрудников скорой помощи: пострадали медсестра, фельдшер и медбрат.