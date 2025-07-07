Семью медведей, кабанов и лося запечатлела фотоловушка Керженского заповедника Общество

Фото: телеграм-канал "Заповедник "Керженский"

Сотрудники Керженского заповедника поделились свежими кадрами кипящей жизни обитателей в Нижегородской области. Новое видео размещено в социальных сетях заповедника.

Фотоловушка установлена в рамках нацпроекта "Экология" и регулярно фиксирует местных животных.

На видео попала медведица с медвежатами. Пока малыши исследуют окрестности, мать заинтересовалась фотоловушкой.

"Подрастающие медвежата набираются сил и опыта; в этом им помогают игры друг с другом и прогулки с мамой. Медведице нужно обеспечить семейству питание и безопасность, а еще периодически поправлять фотоловушку, которую, по ее мнению, сотрудники заповедника повесили как-то не так", - отметили в заповеднике.

Дикие кабаны, как отмечают сотрудники, "по сути своей – свиньи". На этот раз они раскопали патрульную дорогу, где недавно была засыпана яма.

Не остался в стороне и лось. Один из самцов попал в объектив во время вечерней прогулки.

Ранее сообщалось, что в Павловском районе засняли семейство барсуков.