Семью медведей, кабанов и лося запечатлела фотоловушка Керженского заповедника

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Сотрудники Керженского заповедника поделились свежими кадрами кипящей жизни обитателей в Нижегородской области. Новое видео размещено в социальных сетях заповедника.
Фотоловушка установлена в рамках нацпроекта "Экология" и регулярно фиксирует местных животных.
На видео попала медведица с медвежатами. Пока малыши исследуют окрестности, мать заинтересовалась фотоловушкой.
"Подрастающие медвежата набираются сил и опыта; в этом им помогают игры друг с другом и прогулки с мамой. Медведице нужно обеспечить семейству питание и безопасность, а еще периодически поправлять фотоловушку, которую, по ее мнению, сотрудники заповедника повесили как-то не так", - отметили в заповеднике.
Дикие кабаны, как отмечают сотрудники, "по сути своей – свиньи". На этот раз они раскопали патрульную дорогу, где недавно была засыпана яма.
Не остался в стороне и лось. Один из самцов попал в объектив во время вечерней прогулки.
Ранее сообщалось, что в Павловском районе засняли семейство барсуков.
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