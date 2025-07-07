Более 363,5 млн рублей выделили на продление нижегородского метро

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На продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде направят более 363,5 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.
АО "Моспроект-3" объявил три электронных аукциона, связанных с реализацией работ на участке от станции "Горьковская" до будущей станции "Сенная".
229,6 млн рублей выделили для аренды строительной техники с экипажем. В рамках контракта на стройплощадке будут задействованы автоподъемники, краны, асфальтоукладчики и специализированные машины с вакуумным оборудованием. Прием заявок завершится 25 июля, а победителя определят 6 августа.
Второй аукцион касается поставки комбинированного песконефтеуловителя с сорбционным фильтром Polycorr-КПНУФ-3600-14000. Оборудование должно быть доставлено в течение 70 дней после подписания договора. На эти цели выделено 13,2 млн рублей. Победителя выберут 5 августа.
Третий контракт, стоимостью 120,6 млн рублей, связан с утилизацией буровых шламов, образующихся при горизонтальном и наклонно-направленном бурении. Речь идет об отходах V класса опасности, содержащих глинистый буровой раствор на водной основе. Аукцион завершится 30 июля.
Ранее сообщалось, что метростроители начали бурить скважины для будущих тоннелей в Сормовском районе.
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