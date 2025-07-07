В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 июля 2025 18:20  [2] Нижегородские таможенники передали изъятые зимние пальто в интернаты
09 июля 2025 17:42  [84] Скорость поездов в нижегородском метро снижена для проверки тоннеля
09 июля 2025 17:22  [96] Прокуратура помогла сироте получить жилье в Лукояновском районе
09 июля 2025 16:39  [195] Нижегородская канатная дорога временно не работает
09 июля 2025 16:10  [111] Три нижегородские пары поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве
09 июля 2025 15:58  [159] Нижегородцам напомнили об ответственности за публикации о военных объектах и БПЛА
09 июля 2025 15:47  [110] В Госдуме предложили штрафовать за нарушения в обращении с животными в цирках
09 июля 2025 15:33  [146] Луганск, Горловка, Донецк, Мариуполь, Херсонская область: гуманитарная миссия нижегородских волонтеров
09 июля 2025 15:20  [141] Бастрыкин заинтересовался аварийным состоянием усадьбы Богоявленской
09 июля 2025 15:00  [165] Семью медведей, кабанов и лося запечатлела фотоловушка Керженского заповедника
Общество

Нижегородские таможенники передали изъятые зимние пальто в интернаты

09 июля 2025 18:20  [2] Общество
Нижегородские таможенники передали изъятые зимние пальто в интернаты

Фото: пресс-служба Приволжского таможенного управления

Более двух тысяч женских зимних пальто, ранее изъятых на таможне, передали в социальные учреждения Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления. 

Одежду отвезли в Городецкий психоневрологический интернат. Оттуда пальто распределят по другим организациям региона, в зависимости от потребностей.

Ранее эта партия верхней одежды была задержана подразделением по контролю за ввозом и оборотом товаров Приволжского таможенного управления. Причиной стало отсутствие у перевозчика необходимых документов.

По решению Арбитражного суда Нижегородской области пальто были признаны федеральной собственностью. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область запускает модернизацию системы реабилитации инвалидов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Таможня
Поделиться:
Новости по теме
17 июня 2025 19:00  [705] Рост инвестиций в социальную сферу отмечен в Нижегородской области
19 мая 2025 13:05  [834] Контрабанду прекурсоров на 7 млрд рублей пресекли в Нижегородской области
30 ноября 2024 10:06  [1062] Ольга Баталина: "Нам следует работать над тем, чтобы у подопечных интернатов было больше свобод"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных