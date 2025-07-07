Нижегородские таможенники передали изъятые зимние пальто в интернаты

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Более двух тысяч женских зимних пальто, ранее изъятых на таможне, передали в социальные учреждения Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Одежду отвезли в Городецкий психоневрологический интернат. Оттуда пальто распределят по другим организациям региона, в зависимости от потребностей.
Ранее эта партия верхней одежды была задержана подразделением по контролю за ввозом и оборотом товаров Приволжского таможенного управления. Причиной стало отсутствие у перевозчика необходимых документов.
По решению Арбитражного суда Нижегородской области пальто были признаны федеральной собственностью.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область запускает модернизацию системы реабилитации инвалидов.
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