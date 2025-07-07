Скорость поездов в нижегородском метро снижена для проверки тоннеля Общество

Фото: Александр Воложанин

В нижегородском метро временно снизили скорость движения поездов на участке между станциями "Московская" и "Канавинская". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородское метро".

Причиной стало проведение плановой проверки состояния тоннельной инфраструктуры. После завершения обследования движение восстановят в обычном режиме.

Как пояснили специалисты, незначительное проседание тоннеля — это естественный процесс, который происходит под воздействием проходящих составов. Подобные изменения фиксируются практически в любом метрополитене и не представляют угрозы для пассажиров.

Регулярные осмотры и диагностика позволяют своевременно выявлять подобные участки и проводить необходимые профилактические работы.

Ранее сообщалось, что устаревшие турникеты заменят в нижегородском метро.