Скорость поездов в нижегородском метро снижена для проверки тоннеля

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В нижегородском метро временно снизили скорость движения поездов на участке между станциями "Московская" и "Канавинская". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородское метро".
Причиной стало проведение плановой проверки состояния тоннельной инфраструктуры. После завершения обследования движение восстановят в обычном режиме.
Как пояснили специалисты, незначительное проседание тоннеля — это естественный процесс, который происходит под воздействием проходящих составов. Подобные изменения фиксируются практически в любом метрополитене и не представляют угрозы для пассажиров.
Регулярные осмотры и диагностика позволяют своевременно выявлять подобные участки и проводить необходимые профилактические работы.
Ранее сообщалось, что устаревшие турникеты заменят в нижегородском метро.
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