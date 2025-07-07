Нападение на фельдшера закончилось уголовным делом в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника скорой помощи. Основанием стала публикация в СМИ, в которой сообщалось о применении насилия в отношении фельдшера, сообщает СУ СК России по области.

Расследование проводит следственный отдел по Автозаводскому району. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия.

Напомним, инцидент произошел 8 июля. На вызове фельдшер столкнулся с агрессивным поведением беременной женщины. В результате нападения медик получил травмы, врачи диагностировали ушибы лица.

На данный момент следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках расследования проводится комплекс необходимых следственных действий.

Кстати, как сообщил председатель Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов, пострадавший медик является членом профсоюза и получит материальную помощь для прохождения реабилитации.

После череды нападений на медработников профсоюз рассматривает возможность оснащения фельдшеров скорой помощи видеорегистраторами. Такие устройства смогут не только фиксировать противоправные действия, но и снижать уровень агрессии со стороны пациентов.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели по факту гибели мужчины и ребенка на пожаре в Сергаче.