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Общество

Проезд к Театральной площади перекроют из-за открытия "Горький fest"

09 июля 2025 18:27  [90] Общество
Проезд к Театральной площади перекроют из-за открытия Горький fest

В Нижнем Новгороде 10 июля будет временно ограничено движение транспорта на участке площади Театральной. Это связано с проведением торжественной церемонии открытия девятого фестиваля нового российского кино "Горький fest" (18+).

С 00:01 до 23:59 в этот день проезд будет закрыт на отрезке от дома №4 на площади Театральной до дома №11 по улице Большой Покровской.

Горожан и гостей города просят заранее убрать автомобили из зоны перекрытия. В случае нарушения машины будут эвакуированы.

Водителям также рекомендуют заблаговременно ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке улицы Совнаркомовской в районе пересечения с улицей Стрелка, рядом с домом №13, временно приостановлено до 12 июля. 

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Теги:
Горький fest Транспорт Транспортные ограничения
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