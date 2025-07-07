Проезд к Театральной площади перекроют из-за открытия "Горький fest" Общество

В Нижнем Новгороде 10 июля будет временно ограничено движение транспорта на участке площади Театральной. Это связано с проведением торжественной церемонии открытия девятого фестиваля нового российского кино "Горький fest" (18+).

С 00:01 до 23:59 в этот день проезд будет закрыт на отрезке от дома №4 на площади Театральной до дома №11 по улице Большой Покровской.

Горожан и гостей города просят заранее убрать автомобили из зоны перекрытия. В случае нарушения машины будут эвакуированы.

Водителям также рекомендуют заблаговременно ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке улицы Совнаркомовской в районе пересечения с улицей Стрелка, рядом с домом №13, временно приостановлено до 12 июля.