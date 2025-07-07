Проезд в районе улицы Совнаркомовской ограничат до 12 июля Общество

В Нижнем Новгороде временно приостановят движение транспорта на участке улицы Совнаркомовской в районе пересечения с улицей Стрелка, рядом с домом №13. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение будет действовать с 6:00 8 июля до 23:59 11 июля. Причиной стали запланированные ремонтно-восстановительные работы.

Объезд закрытого участка организован по соседним улицам. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с возможными маршрутами, соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что участок от дома №38 по улице Белинского до дома №8 по улице Новой будет закрыт до 10 августа из-за работ на теплосетях.