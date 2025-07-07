В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2025 18:58  [2] Проезд в районе улицы Совнаркомовской ограничат до 12 июля
07 июля 2025 18:35  [62] Около 380 млн рублей направят на капремонт дорог в Кстовском районе
07 июля 2025 18:07  [88] Грозы и сильный ветер накроют Нижегородскую область вечером 7 июля
07 июля 2025 17:35  [85] Коммунисты предложили сделать неприкасаемой память о Владимире Ильиче Ленине
07 июля 2025 17:29  [111] Документальный фильм выпущен к 50-летию Захара Прилепина
07 июля 2025 17:01  [131] Ростехнадзор озвучил итоги проверки фуникулера в Нижнем Новгороде
07 июля 2025 16:31  [177] Власти обсудили с нижегородцами проект КРТ на улице Бориса Панина
07 июля 2025 16:15  [197] Ozon меняет адреса доставки из-за проблем с интернетом в Нижнем Новгороде
07 июля 2025 15:54  [141] Суд отказал "Инвестсити" в оспаривании суммы ущерба за свалку в Нижнем Новгороде
07 июля 2025 14:33  [161] Почти 500 тысяч абонентов "Ростелекома" перенесли интернет-услуги на новый адрес
Общество

Проезд в районе улицы Совнаркомовской ограничат до 12 июля

07 июля 2025 18:58  [2] Общество
Проезд в районе улицы Совнаркомовской ограничат до 12 июля

В Нижнем Новгороде временно приостановят движение транспорта на участке улицы Совнаркомовской в районе пересечения с улицей Стрелка, рядом с домом №13. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение будет действовать с 6:00 8 июля до 23:59 11 июля. Причиной стали запланированные ремонтно-восстановительные работы.

Объезд закрытого участка организован по соседним улицам. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с возможными маршрутами, соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что участок от дома №38 по улице Белинского до дома №8 по улице Новой будет закрыт до 10 августа из-за работ на теплосетях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонт дорог Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
05 июля 2025 08:00  [561] Движение на Октябрьской в Нижнем Новгороде сделают односторонним
02 июля 2025 08:00  [480] Участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде закрыли для движения до 1 августа
01 июля 2025 15:59  [494] Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде вновь продлили
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных