Проезд в районе улицы Совнаркомовской ограничат до 12 июля

В Нижнем Новгороде временно приостановят движение транспорта на участке улицы Совнаркомовской в районе пересечения с улицей Стрелка, рядом с домом №13. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничение будет действовать с 6:00 8 июля до 23:59 11 июля. Причиной стали запланированные ремонтно-восстановительные работы.
Объезд закрытого участка организован по соседним улицам. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с возможными маршрутами, соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что участок от дома №38 по улице Белинского до дома №8 по улице Новой будет закрыт до 10 августа из-за работ на теплосетях.
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