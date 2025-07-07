Руководитель сменился в департаменте жилья администрации Нижнего Новгорода

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В мэрии Нижнего Новгорода произошли кадровые изменения — обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры теперь исполняет Сергей Самсонов. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации.
Он сменил на этом посту Ирину Ключеву, которая ранее в течение двух лет руководила департаментом тоже в статусе и.о. Оба чиновника продолжают занимать должности заместителей директора.
Отметим, что руководителя департамента, без приставки "исполняющий обязанности", нет с 2023 года. Тогда Денис Скалкин покинул пост и стал первым заместителем главы городской администрации.
Ранее сообщалось, что президентом ТПП в Нижегородской области стал Александр Лариков.
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