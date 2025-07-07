Руководитель сменился в департаменте жилья администрации Нижнего Новгорода Политика

Фото: Александр Воложанин

В мэрии Нижнего Новгорода произошли кадровые изменения — обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры теперь исполняет Сергей Самсонов. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации.

Он сменил на этом посту Ирину Ключеву, которая ранее в течение двух лет руководила департаментом тоже в статусе и.о. Оба чиновника продолжают занимать должности заместителей директора.

Отметим, что руководителя департамента, без приставки "исполняющий обязанности", нет с 2023 года. Тогда Денис Скалкин покинул пост и стал первым заместителем главы городской администрации.

Ранее сообщалось, что президентом ТПП в Нижегородской области стал Александр Лариков.