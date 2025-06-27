Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Власти упразднили Кстовский округ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
27 июня 2025 17:07  [98] БК "Пари НН" сменил генерального менеджера
26 июня 2025 18:28  [304] Центр бокса в Городце решили открыть 27 августа
25 июня 2025 12:22  [437] Появились подробности создания "Центра скорости" на Гребном канале
24 июня 2025 15:49  [527] Белорусский защитник Илья Сушко присоединился к системе "Торпедо"
23 июня 2025 09:26  [606] Никитин одобрил переезд "Пари НН" в Саранск на первые игры сезона
22 июня 2025 14:45  [708] "Пари НН" начинает сезон матчем с "Краснодаром" и завершает игрой в Казани
21 июня 2025 15:52  [1126] Нижегородка Анна Бардова установила рекорд в приседании на чемпионате России
20 июня 2025 16:20  [538] Молодежный совет АПЗ провел турнир по воркауту
20 июня 2025 12:40  [782] Еще один спорткомплекс хотят построить в Нижнем Новгороде
20 июня 2025 09:00  [722] ФК "Пари НН" на старте сезона может сыграть домашние матчи в Саранске
Спорт

БК "Пари НН" сменил генерального менеджера

27 июня 2025 17:07  [98] Спорт
БК Пари НН сменил генерального менеджера

Фото: БК "Пари НН"

Николай Галаев назначен новым генеральным менеджером баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород", сообщается в соцсетях команды.

На этом посту он сменил Сергея Панова, который работает в клубе с 2008 года. Панов, в свою очередь, остается в должности почетного президента команды.

Новый генменеджер обладает серьезным управленческим опытом в Российской федерации баскетбола. В разные годы он курировал проведение детско-юношеских соревнований, а также возглавлял департамент национальных и резервных сборных.

С начала 2024 года Галаев исполнял обязанности генерального менеджера департамента резерва "Пари НН". Под его руководством была перестроена структура молодежных проектов клуба, что принесло заметные спортивные результаты. Так, команда "Пари НН Юниор" (до 21 года) заняла 4-е место в Единой молодежной Лиге ВТБ, а коллектив "НН-Мещерский" (до 19 лет) стал шестым среди 50 участников Первенства России ДЮБЛ.

На новом посту Галаев продолжит курировать селекцию игроков как для молодежных команд, так и для основной. В ближайшие годы клуб планирует сосредоточиться на развитии собственной школы и будет делать ставку на привлечение и удержание талантливой молодежи.

Изменения в тренерском штабе в этом году наблюдаются сразу в нескольких нижегородских профессиональных командах. Например, ХК "Торпедо" после увольнения Ларионова возглавил экс-наставник фарм-клуба Алексей Исаков, который в этом году привел горьковчан к титулу Чемпиона России. В связи с этим в клубе меняются и другие специалисты. На место Исакова в "Торпедо-Горький" пришел Дмитрий Космачев, а "Чайку" теперь будет тренировать Алексей Томилов.

Футбольный клуб "Пари НН" возглавил молодой тренер Алексей Шпилевский. О смене тренерского штаба сообщил и ФК "Волна". А вот волейбольном клубе АСК сохранил существующий состав тренеров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Баскетбол БК "Пари НН" Назначения
Поделиться:
Новости по теме
25 июня 2025 12:22  [437] Появились подробности создания "Центра скорости" на Гребном канале
23 июня 2025 09:26  [606] Никитин одобрил переезд "Пари НН" в Саранск на первые игры сезона
19 июня 2025 08:00  [607] Новый наставник ФК "Пари НН" рассказал о планах на сезон 2025/2026
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных