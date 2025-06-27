БК "Пари НН" сменил генерального менеджера Спорт

Фото: БК "Пари НН"

Николай Галаев назначен новым генеральным менеджером баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород", сообщается в соцсетях команды.

На этом посту он сменил Сергея Панова, который работает в клубе с 2008 года. Панов, в свою очередь, остается в должности почетного президента команды.

Новый генменеджер обладает серьезным управленческим опытом в Российской федерации баскетбола. В разные годы он курировал проведение детско-юношеских соревнований, а также возглавлял департамент национальных и резервных сборных.

С начала 2024 года Галаев исполнял обязанности генерального менеджера департамента резерва "Пари НН". Под его руководством была перестроена структура молодежных проектов клуба, что принесло заметные спортивные результаты. Так, команда "Пари НН Юниор" (до 21 года) заняла 4-е место в Единой молодежной Лиге ВТБ, а коллектив "НН-Мещерский" (до 19 лет) стал шестым среди 50 участников Первенства России ДЮБЛ.

На новом посту Галаев продолжит курировать селекцию игроков как для молодежных команд, так и для основной. В ближайшие годы клуб планирует сосредоточиться на развитии собственной школы и будет делать ставку на привлечение и удержание талантливой молодежи.

Изменения в тренерском штабе в этом году наблюдаются сразу в нескольких нижегородских профессиональных командах. Например, ХК "Торпедо" после увольнения Ларионова возглавил экс-наставник фарм-клуба Алексей Исаков, который в этом году привел горьковчан к титулу Чемпиона России. В связи с этим в клубе меняются и другие специалисты. На место Исакова в "Торпедо-Горький" пришел Дмитрий Космачев, а "Чайку" теперь будет тренировать Алексей Томилов.

Футбольный клуб "Пари НН" возглавил молодой тренер Алексей Шпилевский. О смене тренерского штаба сообщил и ФК "Волна". А вот волейбольном клубе АСК сохранил существующий состав тренеров.