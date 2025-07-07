"Матч года 2026" между звездами КХЛ и НХЛ может пройти в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Нижний Новгород может принять "Матч года" в 2026 году. Об этом рассказал защитник "Юты" Михаил Сергачев журналисту издания "РБ Спорт".

"Матч года" - благотворительная игра, которая собирает лучших российских хоккеистов, выступающих в КХЛ и НХЛ. В этом году событие приурочено к рекорду Александра Овечкина и состоится в Москве.

По словам Сергачева, для проведения матча в следующем году рассматривается несколько городов. Нижний Новгород не стал исключением.

"Мы рассматриваем абсолютно все города — Казань, Питер, Нижний Новгород, Омск, Новосибирск. Это очень хоккейные города, и ажиотаж может быть даже выше, чем в Москве", - добавил спортсмен.

Если организаторы все-таки остановятся на столице Приволжья, то матч состоится на новой Ледовой арене.

Кстати, защитник нижегородского "Торпедо" Богдан Конюшков вошел в состав команды "Востока".

Ранее сообщалось, что игрок "Торпедо" стал финалистом премии "Лучший хоккеист России".