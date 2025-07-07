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Общество

Скидки семейным парам на "места для поцелуев" предлагают ввести в кинотеатрах

10 июля 2025 13:41  [120] Общество
Скидки семейным парам на места для поцелуев предлагают ввести в кинотеатрах

Фото: Александр Воложанин

Зампред Государственной Думы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил новый подход к укреплению семейных отношений и улучшению демографической ситуации в стране. По его мнению, одним из эффективных инструментов для достижения этой цели может стать предоставление скидок на билеты на "места для поцелуев" для семейных пар. Соответствующее обращение направлено на имя министра культуры России Ольги Любимовой, сообщает телеканал "360".

По мнению депутата, эта мера поможет повысить привлекательность таких мест, а также, в целом, способствует укреплению престижа семейных союзов и станет доказательством государственной поддержки традиционных семейных ценностей.

В случае принятия инициативы, Даванков предложил государству компенсировать владельцам кинотеатров расходы, которые возникнут при предоставлении скидок для супружеских пар.

"Кроме того, данная инициатива может способствовать увеличению посещаемости кинотеатров на фоне снижения интереса к ним", — добавил депутат и подчеркнул, что за последние три года количество проданных в российских кинотеатрах билетов становится всё ниже.

Напомним, что в марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о Стратегии действий в сфере семейной и демографической политики на период до 2036 года. Документ разработан при участии ведущих демографов, представителей регионов, органов власти и общественных организаций, а также обсуждался с родителями по всей стране.

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Теги:
демография Кинотеатры Семья
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