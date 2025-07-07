Плановый ремонт и испытания системы теплоснабжения пройдут в Дзержинске 21-27 июля Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

С 21 по 27 июля энергетики Нижегородского филиала «Т Плюс» проведут плановый ремонт внутристанционных сетей Дзержинской ТЭЦ и регламентные испытания магистральных тепловых сетей на гидравлические и тепловые потери. На время этих работ будет отключена подача горячей воды на все жилые дома и социальные объекты, использующие теплоноситель от Дзержинской ТЭЦ.

Список домов, в которых будет отключена горячая вода, размещён на сайте Нижегородского филиала «Т Плюс» по ссылке: https://www.tplusgroup.ru/org/novgorod/clients/maintenance/single/item/s-21-po-27-ijulja-v-dzerzhinske-proidut-planovyi-remont-i-is/.

Ежегодные планово-профилактические ремонты тепловых сетей необходимы, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение жителей и социальных объектов – школ, детских садов, медицинских учреждений в предстоящий осенне-зимний период. Гидравлические испытания на прочность и плотность позволяют выявить ослабленные места трубопроводов и запорной арматуры, чтобы устранить их при подготовке к следующему отопительному сезону.

В ходе гидравлических испытаний тепловые сети будут проверяться повышенным давлением воды. Просим жителей во время проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ быть внимательными и соблюдать меры предосторожности вблизи объектов теплоснабжения:

– не находиться рядом с трубопроводами и тепловыми камерами,

– не заходить за ограждения в местах проведения ремонтных работ,

– не допускать парковки в охранных зонах теплосетей автомобильного транспорта,

– не пытаться пройти или проехать через лужи, льющуюся по дороге воду.

При обнаружении разрывов тепловой сети (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) просим немедленно сообщить диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефону (8313) 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050.

Информацию о работах на тепловых сетях, связанных отключениями горячего водоснабжения, можно получить на сайте Нижегородского филиала «Т Плюс» или через онлайн-сервис «Т Плюс» «Тепловая справочная служба»: https://tss.tplusgroup.ru/.