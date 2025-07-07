Нижегородцев призвали отказаться от тяжелого парфюма в жару Общество

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В условиях затяжной тридцатиградусной жары нижегородцам напомнили о важности умеренного использования парфюма. Главный редактор медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале посоветовал горожанам воздержаться от "химического оружия" в виде неуместных ароматов.

По его словам, в жару ускоряется испарение верхних нот, а тяжёлые базовые аккорды звучат особенно резко. Кожаные ароматы он сравнил с "перегретым салоном автомобиля", а сладкую ваниль и бальзамы с нотами глинтвейна — с "жжёным сахаром и аптечным послевкусием".

Никонов предложил простой тест: нанести духи и выйти на солнце на 10 минут. Если запах стал "металлическим" или "аптечным", то от этого варианта лучше отказаться.

Вместо тяжёлых и насыщенных ароматов он рекомендовал выбирать парфюмы с нотами жасмина, ландыша и зелёного чая — они, по словам эксперта, не меняются под палящим солнцем и остаются свежими.

Ранее нижегородцам рассказали о правилах поведения в жару. Также эксперты напомнили, какие лекарства представляют опасность в +30 градусов.