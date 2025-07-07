Сотрудник нижегородского предприятия получил 2 года за хищение Происшествия

Саровский городской суд вынес приговор в отношении должностного лица одного из объектов оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области. Установлено, что он причастен к хищению денежных средств предприятия.

По данным пресс-службы УФСБ России по Нижегородской области и региональной прокуратуры, фигурант действовал намеренно, руководствуясь корыстными мотивами. Используя служебное положение и вводя в заблуждение других лиц, он незаконно завладел средствами организации.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило и расследовало уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество с использованием служебного положения".

Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест нижегородскому бизнесмену Дмитрию Дзепе, который обвиняется в мошенничестве и легализации имущества.