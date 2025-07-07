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Происшествия

Нижегородскому бизнесмену Дзепе продлили арест до 13 сентября

10 июля 2025 15:36  [86] Происшествия
Нижегородскому бизнесмену Дзепе продлили арест до 13 сентября

Нижегородский бизнесмен Дмитрий Дзепа останется в СИЗО до 13 сентября 2025 года включительно, сообщили в Нижегородском районном суде 10 июля. 

Напомним, что бывший заместитель мэра является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенному по предварительному сговору, а также легализации имущества, приобретенного преступным путем. 

По данным следствия, с 1997-го по 2010 год группа, в которую входил Дзепа, заключила с мэрией Нижнего Новгорода контракты на реконструкцию и капремонт 30 объектов, включая здания и земельный участок. Но вместо выполнения работ подельники оформили фиктивные документы и обманным путем завладели муниципальной собственностью. Ущерб региону составил 201 млн рублей.  

Позднее, с 2003-го по 2024 год, обвиняемые легализовали похищенный имущественный комплекс. 

Дзепу арестовали 21 ноября 2024 года. Постановлением от 8 июля 2025 года суд продлил меру пресечения в виде пребывания под стражей. 

Ранее сообщалось, что с Дзепы взыскали более 800 млн рублей по требованию прокуратуры. Подробности тут

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Теги:
Арест Мошенничество Суды
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