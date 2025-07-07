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Экономика

ИИ поможет выявлять пожары и нелегальные вырубки в нижегородских лесах

09 июля 2025 16:28  [61] Экономика
ИИ поможет выявлять пожары и нелегальные вырубки в нижегородских лесах

Фото: минлесхоз Нижегородской области

Искусственный интеллект будет использоваться в системе "Цифровой лес" министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области. Технология позволит быстро и точно отслеживать изменения, происходящие на землях лесного фонда региона, благодаря автоматическому анализу спутниковых снимков.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что внедрение ИИ позволит оперативно выявлять такие угрозы, как незаконные рубки, стихийные повреждения и лесные пожары. По его словам, потенциально опасные ситуации будут фиксироваться автоматически, а затем классифицироваться в зависимости от степени ущерба.

Отмечается, что сведения об изменениях в лесах поступают с низкоорбитальных спутников и обрабатываются средствами искусственного интеллекта. После этого данные загружаются в региональную геоинформационную систему и становятся доступны в системе "Цифровой лес". Ответственные сотрудники получают эту информацию в личных кабинетах.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев подчеркнул, что регион уже давно применяет инновационные технологии для охраны лесов, у которых нет аналогов в России. Он добавил, что использование ИИ позволит повысить эффективность охраны лесов, включая отдаленные и труднодоступные участки.

Добавим, развитие подобных цифровых решений с применением ИИ входит в задачи федерального проекта "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы". Этот проект реализуется в рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который стартовал в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина. "Экономика данных" стала продолжением нацпроекта "Цифровая экономика".

Ранее сообщалось, что более десятка пожаров потушили в нижегородских лесах в июне. 

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Теги:
ИИ Лесное хозяйство Минлесхоз
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