Трех экс-сотрудников НИИ осудили за взятки в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде завершилось громкое дело о коррупции. Трое бывших работников Научно-исследовательского института и двое бизнесменов признаны виновными в многолетней взяточной схеме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Как установили следователи, с 2016 по 2022 год сотрудники института регулярно получали деньги от представителей коммерческих компаний. За взятки они передавали конфиденциальную информацию, которая помогала фирмам выигрывать тендеры, проводимые учреждением.

Общая сумма незаконных выплат превысила 2 млн рублей. Деньги передавались систематически, а сама схема действовала при сговоре между чиновниками и предпринимателями.

Суд признал бывших сотрудников института виновными в получении взяток в составе организованной группы, а руководителей компаний в даче взяток по предварительному сговору.

В итоге все пятеро получили условные сроки от 4 до 7,5 года. Каждому назначены штрафы в размере от 1,7 до 2,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородскую алкогольную компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за взяточничество.