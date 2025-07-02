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Происшествия

Экс-главу нижегородского филиала РАНХиГС оставили в СИЗО до 9 августа

07 июля 2025 14:25  [100] Происшествия
Экс-главу нижегородского филиала РАНХиГС оставили в СИЗО до 9 августа

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Экс-директор нижегородского филиала РАНХиГС, депутат регионального парламента Александр Парамонов останется в СИЗО до 9 августа 2025 года включительно. Такое решение принял Московский районный суд, сообщили НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда. 

Напомним, бывшего директора образовательного учреждения и его подчинённых задержали 12 марта текущего года. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, Парамонов совместно с коллегами создал преступную схему: с 2019 по 2025 год они за денежное вознаграждение способствовали поступлению и оформляли дипломы без фактического обучения.

Ранее сообщалось, что экс-проректору ПИМУ Савелову дали три года за крупную взятку.

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Теги:
Взятки Уголовное дело
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