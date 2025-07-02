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Происшествия

Экс-сотрудник транспортной полиции получил срок за взятки за ремонте катеров

05 июля 2025 07:00  [88] Происшествия
Экс-сотрудник транспортной полиции получил срок за взятки за ремонте катеров

В Нижегородской области Борский городской суд вынес приговор экс-сотруднику транспортной полиции, обвиняемого в получении взяток. Речь идет о бывшем заместителе начальника тыла Управления на транспорте МВД России по ПФО, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Как установил суд, с 2019 по 2023 год фигурант регулярно получал деньги от предпринимателя, который был признан виновным по этому же делу накануне. А взамен помогал тому заключать госконтракты на ремонт и обслуживание катеров, состоящих на балансе транспортной полиции.

При этом, как выяснилось, часть работ выполнялась некачественно или вовсе не проводилась, но экс-полицейский способствовал их принятию и оплате. Общая сумма взяток составила около 200 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал бывшего полицейского виновным по статье о получении взятки в значительном и крупном размерах. В качестве наказания суд назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что взяткодатель освобожден от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Ранее сообщалось, что 18-летнего нижегородца, устроившему смертельное ДТП возле остановки, приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Теги:
Взятки Приговор Транспорт
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