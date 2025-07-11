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Общество

Утвержден новый облик билетных касс Речного вокзала в Нижнем Новгороде

11 июля 2025 13:46  [45] Общество
Утвержден новый облик билетных касс Речного вокзала в Нижнем Новгороде

Фото: из приказа минграда

Утвержден архитектурно-градостроительный облик кассовых павильонов у Речного вокзала в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ от 10 июля опубликован на сайте министерства градостроительства Нижегородской области.

Речь идёт об уже существующих павильонах, расположенных на площади Маркина, рядом с домом 15А (Блок А). Объект капитального строительства предназначен для нужд водного транспорта.

Согласно утверждённому документу, площадь одноэтажного здания составляет 371,1 кв. метра, застройки — 427 кв. метров. 

Ранее сообщалось, что архитектурный облик нового завода, специализирующегося на производстве компонентов для тяжелой промышленности, утвердил минград. 

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Теги:
Минград Речные перевозки
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