Утвержден новый облик билетных касс Речного вокзала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из приказа минграда

Утвержден архитектурно-градостроительный облик кассовых павильонов у Речного вокзала в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ от 10 июля опубликован на сайте министерства градостроительства Нижегородской области.

Речь идёт об уже существующих павильонах, расположенных на площади Маркина, рядом с домом 15А (Блок А). Объект капитального строительства предназначен для нужд водного транспорта.

Согласно утверждённому документу, площадь одноэтажного здания составляет 371,1 кв. метра, застройки — 427 кв. метров.

Ранее сообщалось, что архитектурный облик нового завода, специализирующегося на производстве компонентов для тяжелой промышленности, утвердил минград.