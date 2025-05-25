Опубликованы эскизы школы для одаренных детей на Бору

Фото:
Стало известно, как будет выглядеть новая школа для одаренных детей около озера Бездонное на Бору. Проект учреждения представлен на сайте стратегии развития Нижегородской области.
Образовательный комплекс назван в честь выдающегося физика Евгения Негина, ученого-физика, доктора технических наук, который родился в городе Бор, учился в Горьком и почти 50 лет проработал в ядерном центре в Сарове.
Проект предусматривает строительство учебного корпуса, двух пансионов, спортивной инфраструктуры и парковой зоны. Здание школы будет четырехэтажным с цокольным этажом. Его площадь составит около 25,6 тысячи квадратных метров.
Напомним, школа разместится на участке площадью 83 312 кв. м по улице Перевоз на Бору.
Обучение в такой школе будет возможно, начиная с 7 класса. Для поступления потребуется пройти предварительный конкурсный отбор, открытый также для детей из других регионов.
С двух сторон от учебного корпуса разместятся пансионы аналогичной этажности. Каждый рассчитан на 300 учеников. Для педагогов предусмотрено 100 квартир. Общая площадь каждого пансиона превысит 9 тысяч квадратных метров.
На территории комплекса создадут развитую спортивную инфраструктуру. В северной части участка появятся футбольное поле, которое зимой будет превращаться в каток, два теннисных корта, площадки для баскетбола и волейбола, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн.
Рядом с одним из пансионов обустроят учебно-опытную зону с двумя теплицами, а у второго будет находиться парк. На берегу озера разместится амфитеатр. Также предусмотрены школьный театр, технопарк, лаборатории, мастерские и студии для внеурочной деятельности.
Архитектурный облик зданий будет современным. Все постройки объединят застекленные переходы. Фасады оформят в серо-бело-бежевой гамме с яркими синими и красными акцентами. Отдельные части здания будут иметь стеклянные стены. В интерьерах используют те же цвета. Атриум школы украсят деревянные колонны в форме стволов деревьев, поддерживающие стеклянный потолок.
Проектом предусмотрены парковка на 500 мест, пешеходный мост и яхт-клуб. Школа будет работать круглогодично в формате пансиона.
В штате учреждения планируется 300 сотрудников, включая 150 педагогов, которые пройдут специальный конкурсный отбор. Учебная программа будет ориентирована на естественные науки.
Ранее сообщалось, что в Дивееве планируется масштабный капитальный ремонт средней общеобразовательной школы за 174,9 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+