Опубликованы эскизы школы для одаренных детей на Бору Общество

Фото: сайт стратегии развития Нижегородской области

Стало известно, как будет выглядеть новая школа для одаренных детей около озера Бездонное на Бору. Проект учреждения представлен на сайте стратегии развития Нижегородской области.

Образовательный комплекс назван в честь выдающегося физика Евгения Негина, ученого-физика, доктора технических наук, который родился в городе Бор, учился в Горьком и почти 50 лет проработал в ядерном центре в Сарове.

Проект предусматривает строительство учебного корпуса, двух пансионов, спортивной инфраструктуры и парковой зоны. Здание школы будет четырехэтажным с цокольным этажом. Его площадь составит около 25,6 тысячи квадратных метров.

Напомним, школа разместится на участке площадью 83 312 кв. м по улице Перевоз на Бору.

Обучение в такой школе будет возможно, начиная с 7 класса. Для поступления потребуется пройти предварительный конкурсный отбор, открытый также для детей из других регионов.

С двух сторон от учебного корпуса разместятся пансионы аналогичной этажности. Каждый рассчитан на 300 учеников. Для педагогов предусмотрено 100 квартир. Общая площадь каждого пансиона превысит 9 тысяч квадратных метров.

На территории комплекса создадут развитую спортивную инфраструктуру. В северной части участка появятся футбольное поле, которое зимой будет превращаться в каток, два теннисных корта, площадки для баскетбола и волейбола, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн.

Рядом с одним из пансионов обустроят учебно-опытную зону с двумя теплицами, а у второго будет находиться парк. На берегу озера разместится амфитеатр. Также предусмотрены школьный театр, технопарк, лаборатории, мастерские и студии для внеурочной деятельности.

Архитектурный облик зданий будет современным. Все постройки объединят застекленные переходы. Фасады оформят в серо-бело-бежевой гамме с яркими синими и красными акцентами. Отдельные части здания будут иметь стеклянные стены. В интерьерах используют те же цвета. Атриум школы украсят деревянные колонны в форме стволов деревьев, поддерживающие стеклянный потолок.

Проектом предусмотрены парковка на 500 мест, пешеходный мост и яхт-клуб. Школа будет работать круглогодично в формате пансиона.

В штате учреждения планируется 300 сотрудников, включая 150 педагогов, которые пройдут специальный конкурсный отбор. Учебная программа будет ориентирована на естественные науки.

Ранее сообщалось, что в Дивееве планируется масштабный капитальный ремонт средней общеобразовательной школы за 174,9 млн рублей.