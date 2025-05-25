Опубликованы эскизы будущей гостиницы возле усадьбы Рябининой в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: минград Нижегородской области

Министерство градостроительства Нижегородской области согласовало архитектурный облик будущей гостиницы у дома № 56 на улице Ильинской (Усадьбы Рябининой) в Нижнем Новгороде. Приказ опубликован на сайте ведомства.

Проект разработан по заказу компании "Нижавтострой". В начале июня проект получил положительное заключение негосударственной экспертизы.

Согласно утвержденной документации, здание будет иметь переменную этажность от четырёх до пяти этажей. Общая площадь гостиницы составит 6,6 тысячи квадратных метров при площади застройки 1,1 тысячи квадратных метров. Участок под строительство занимает 2,4 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что всего в отеле разместят 96 номеров. Возведение объекта пройдет в одну очередь, но с делением на два этапа. На первом этапе, до конца 2027 года, подрядчику предстоит снести хозяйственные постройки вдоль стены усадьбы, вынести старые инженерные сети и подвести новые, а также укрепить склон оврага и обустроить примыкание к Плотничному переулку.

На уровне подвала здания предусмотрена открытая терраса. Также застройщик разработает проект благоустройства, включая организацию пожарных проездов и разворотных площадок. Параллельно будет вестись геотехнический мониторинг состояния соседних зданий.

На втором этапе начнётся непосредственно строительство гостиницы, а также создание инженерной и транспортной инфраструктуры. В частности, планируется обустроить 100-метровый проезд к улице Ильинской, 80-метровый внутренний проезд и тротуары общей протяжённостью 280 метров. Также будет подключена ливневая канализация, интегрированная в систему будущего парка.

Ранее в сети показали эскиз будущего отеля на месте "Книжного Новгорода" в центре Нижнего Новгорода. Также стало известно, что старинные лабазы на Черниговской набережной превратят в гостиницы.