Схему незаконного экспорта древесины за рубеж раскрыли в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ПТУ

Сотрудники Приволжской электронной таможни в Нижнем Новгороде выявили незаконную схему вывоза древесины, организованную директором коммерческой организации. Как сообщили в пресс-службе ПТУ, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Как установили таможенники, предприниматель из города Кунгур Пермского края в течение двух с половиной месяцев отправлял за границу крупные партии пиломатериалов по железной дороге, нарушая действующее законодательство.

Сначала бизнесмен заключил контракт с зарубежной фирмой на поставку пиломатериалов из сосны и ели почти на 5,9 млн рублей. Затем он нашел поставщика древесины внутри страны, оформив все необходимые документы.

Однако в дальнейшем предприниматель решил обойти установленные правила. В таможенные декларации, поданные в Центр электронного декларирования Приволжской электронной таможни, он внес ложные сведения о производителе товара.

По словам и.о. начальника Приволжского таможенного управления Виктора Никулина, расследование показало, что фактически за границу вывозилась древесина, не соответствующая заявленной в документах. В частности, поставщик, указанный в декларации, вообще не имел в наличии пиломатериалов из сосны, однако сосновый лес все равно оказался в составе экспортируемого груза. Более того, часть товара была куплена у других продавцов, а не у того, кто был указан официально.

Общий объем незаконно вывезенной древесины составил более 7,8 млн рублей. Таким образом, предприниматель осуществил незаконное перемещение стратегически важного ресурса через границу Евразийского экономического союза в крупном размере.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы, штраф до миллиона рублей или в размере дохода за пять лет, а также возможное ограничение свободы сроком до одного года.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч женских зимних пальто, изъятых на таможне, передали в соцучреждения Нижегородской области.