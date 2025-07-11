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Общество

Роспотребнадзор разрешил купание в 13 водоемах Нижегородской области

11 июля 2025 14:50  [136] Общество
Роспотребнадзор разрешил купание в 13 водоемах Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Роспотребнадзор Нижегородской области продолжает следить за санитарным состоянием водоемов, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих в летний период.

На сегодняшний день специалисты ведомства признали пригодными для купания 13 водоемов региона. Решение принято по результатам лабораторных исследований, в ходе которых образцы воды проверялись на микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.

Контроль качества воды проводится регулярно на протяжении всего купального сезона. Пробы берутся непосредственно в зонах отдыха, где фиксируется наибольшее скопление людей.

По состоянию на 11 июля санитарным нормам соответствуют следующие водоемы:

  • Озеро ПКиО 2 очереди, проспект Молодежный (Автозаводский район);
  • Озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинский район);
  • Мещерское озеро (Канавинский район);
  • Озера Лунское и Пестичное (Сормовский район);
  • Верхнее озеро, Щелоковский хутор (Приокский район);
  • Третье озеро, Щелоковский хутор (Советский район);
  • Озеро Юрасовское (городской округ город Бор);
  • Верхний пруд, три пляжа (городской округ город Выкса);
  • Озеро "У Крутой горы" (город Богородск);
  • Озеро Святое, (поселок Пушкино, город Дзержинск);
  • Река Волга (город Лысково);
  • Река Белая (город Городец).

Ранее сообщалось, что с начала марта 2025 года нижегородцы обращались 6566 раз из-за укусов клещей.

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Теги:
Водоёмы Купальный сезон Роспотребнадзор
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