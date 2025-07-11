Роспотребнадзор разрешил купание в 13 водоемах Нижегородской области

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Роспотребнадзор Нижегородской области продолжает следить за санитарным состоянием водоемов, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих в летний период.
На сегодняшний день специалисты ведомства признали пригодными для купания 13 водоемов региона. Решение принято по результатам лабораторных исследований, в ходе которых образцы воды проверялись на микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.
Контроль качества воды проводится регулярно на протяжении всего купального сезона. Пробы берутся непосредственно в зонах отдыха, где фиксируется наибольшее скопление людей.
По состоянию на 11 июля санитарным нормам соответствуют следующие водоемы:
Ранее сообщалось, что с начала марта 2025 года нижегородцы обращались 6566 раз из-за укусов клещей.
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