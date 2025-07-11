Роспотребнадзор разрешил купание в 13 водоемах Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

Роспотребнадзор Нижегородской области продолжает следить за санитарным состоянием водоемов, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих в летний период.

На сегодняшний день специалисты ведомства признали пригодными для купания 13 водоемов региона. Решение принято по результатам лабораторных исследований, в ходе которых образцы воды проверялись на микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.

Контроль качества воды проводится регулярно на протяжении всего купального сезона. Пробы берутся непосредственно в зонах отдыха, где фиксируется наибольшее скопление людей.

По состоянию на 11 июля санитарным нормам соответствуют следующие водоемы:

Озеро ПКиО 2 очереди, проспект Молодежный (Автозаводский район);

Озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинский район);

Мещерское озеро (Канавинский район);

Озера Лунское и Пестичное (Сормовский район);

Верхнее озеро, Щелоковский хутор (Приокский район);

Третье озеро, Щелоковский хутор (Советский район);

Озеро Юрасовское (городской округ город Бор);

Верхний пруд, три пляжа (городской округ город Выкса);

Озеро "У Крутой горы" (город Богородск);

Озеро Святое, (поселок Пушкино, город Дзержинск);

Река Волга (город Лысково);

Река Белая (город Городец).

Ранее сообщалось, что с начала марта 2025 года нижегородцы обращались 6566 раз из-за укусов клещей.