Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
11 июля 2025 14:00  [1] Строительство футбольного поля с подогревом на Мещере оценили в 155 млн рублей
10 июля 2025 16:28  [599] Новобранцы ХК "Торпедо" определились с игровыми номерами
10 июля 2025 14:00  [361] ХК "Торпедо" сыграет с "Динамо" на Кубке мэра Москвы
10 июля 2025 13:30  [424] "Матч года 2026" между звездами КХЛ и НХЛ может пройти в Нижнем Новгороде
10 июля 2025 11:00  [435] Саша Илич так и не понял, почему его уволили из "Пари НН"
09 июля 2025 19:00  [489] 10 миллионов рублей направит нижегородский минспорт на закупку турникетов
09 июля 2025 16:50  [400] Нижегородский триатлонист Минеев завоевал бронзу на Первенстве России
08 июля 2025 20:00  [558] Защитник Егор Никитин присоединился к ХК "Торпедо-Горький"
08 июля 2025 18:00  [502] ХК "Торпедо" продлил контракт с Никитой Артамоновым
08 июля 2025 17:15  [494] Юные яхтсмены из Нижнего Новгорода стали призерами Всероссийской регаты
Спорт

Строительство футбольного поля с подогревом на Мещере оценили в 155 млн рублей

11 июля 2025 14:00  [1] Спорт
Строительство футбольного поля с подогревом на Мещере оценили в 155 млн рублей

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Строительство нового футбольного поля на улице Карла Маркса около ФОКа "Мещерский" в Канавинском районе оценили в 155 млн рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области. 

В ведомстве напомнили, что проект получил одобрение госэкспертизы. На данный момент власти занимаются поиском источников финансирования проекта. После их определения будут установлены точные сроки начала и завершения строительных работ. Подрядная организация будет выбрана по итогам конкурсных процедур.

Напомним, проект предполагает возведение футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева. Объект разместится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Мещерский" на улице Карла Маркса. По данным публичной кадастровой карты, площадь участка под строительство составляет 13,7 тысячи квадратных метров.

Площадь самого поля превысит 9 тысяч квадратных метров. Вдоль его периметра установят трибуны, рассчитанные на 499 зрителей. 

Ранее сообщалось, что 18 площадок по мини-футболу установят в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Стадион Футбол
Поделиться:
Новости по теме
10 июля 2025 16:28  [599] Новобранцы ХК "Торпедо" определились с игровыми номерами
10 июля 2025 11:00  [435] Саша Илич так и не понял, почему его уволили из "Пари НН"
09 июля 2025 16:50  [400] Нижегородский триатлонист Минеев завоевал бронзу на Первенстве России
04 июля 2025 16:40  [797] ФК "Пари НН" не вернется на домашний стадион до осени
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных