Строительство футбольного поля с подогревом на Мещере оценили в 155 млн рублей Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Строительство нового футбольного поля на улице Карла Маркса около ФОКа "Мещерский" в Канавинском районе оценили в 155 млн рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

В ведомстве напомнили, что проект получил одобрение госэкспертизы. На данный момент власти занимаются поиском источников финансирования проекта. После их определения будут установлены точные сроки начала и завершения строительных работ. Подрядная организация будет выбрана по итогам конкурсных процедур.

Напомним, проект предполагает возведение футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева. Объект разместится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Мещерский" на улице Карла Маркса. По данным публичной кадастровой карты, площадь участка под строительство составляет 13,7 тысячи квадратных метров.

Площадь самого поля превысит 9 тысяч квадратных метров. Вдоль его периметра установят трибуны, рассчитанные на 499 зрителей.

Ранее сообщалось, что 18 площадок по мини-футболу установят в Нижнем Новгороде.